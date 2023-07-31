"اتحاد البنوك": 13 مليار دولار تدفقات المصريين بالخارج في أول 6 أشهر من 2023

كتب- إسلام لطفي:

قال طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، إن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستَين المالية والنقدية في هذا الوقت؛ ما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري.

وأكد فايد، خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.

وأضاف نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط؛ لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.

وأشار فايد إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.

ولفت نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًّا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.

وأشار فايد إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية بإنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وَفق ضوابط وشروط معينة.

وبدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.