العلمين وسانت كاترين والعريش.. تفاصيل خطة تطوير 3 مطارات لخدمة مشروعات الدولة

كتب- محمد عبيد:

تبذل وزارة الطيران المدني جهودًا كبيرة لتطوير المطارات الداخلية وتحويلها إلى دولية؛ لاستقبال أعداد كبيرة من السياح.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح وزيادة الدخل القومي وخدمة المشروعات القومية التي تخططها الدولة؛ مثل انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣، وهو الحدث الفني والترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط المقام تحت عنوان (العالم علمين)، وكذلك مشروع التجلي الأعظم هدية مصر للعالم، وتنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية بشبه جزيرة سيناء، ومن ضمن هذه المطارات (العلمين وسانت كاترين والعريش).

مطار العلمين

شهد مطار العلمين أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ ساعة، وتطوير الحقل الجوي ليستوعب 45 طائرة، وتم توسعة الممر الحالي ليستوعب الطائرات الكبيرة، وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات وعرض 45 متراً، وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسًا .

مطار سانت كاترين

تضمنت أعمال التطوير في مطار سانت كاترين تطوير الحقل الجوي وإنشاء ممر جديد بطول ٣ آلاف متر، وتوسعة الترمك ليتسع لـ٨ مواقف طائرات، وتطوير مبنى الركاب والمباني الخدمية، وإنشاء مبنى ركاب جديد بسعة ٦٠٠ راكب/ ساعة؛ يشمل صالة سفر دولي ومحلي وصالة وصول دولي ومحلي وصالة لكبار الزوار، بالإضافة إلى مبنى أمن موانئ، فضلًا عن إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع ٢٥ مترًا.

مطار العريش

تشمل أعمال التطوير بمطار العريش، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تطبيق أحدث التجهيزات والتقنيات التكنولوجية التي توفر الراحة والرفاهية للمسافرين، وتشمل أعمال التطوير إنشاء صالة ركاب جديدة سعة ٦٠٠ راكب/ ساعة، ورفع كفاءة بعض المباني القائمة، وتضمنت أعمال تطوير الحقل الجوي؛ وهي رفع كفاءة الممر الرئيسي بطول ٣٠٠٠م وعرض ٤٥م، واستكمال أعمال الممر المساعد بطول ٤٥٠م وعرض ٣٠م، ورفع كفاءة الوصلات بين الممر الرئيسي والممر المساعد ورفع كفاءة الترماك الحالي؛ ليصل إلى عدد ١١ موقف طائرة .