لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال.. تفاصيل مقترح برلماني لترشيد الكهرباء

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بخطة وقرارات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات خلال الأيام المقبلة، معلنًا تأييده التام لفصل إنارة الإعلانات المضيئة على المحاور والميادين؛ بما لا يؤثر على سلامة المواطنين والالتزام بغلق المحلات العامة والتجارية لترشيد استهلاك الكهرباء على أن يكون غلق المحلات التجارية والعامة صيفًا في الـ11 مساء، وإغلاق الورش الموجودة في الكتل السكنية في السابعة مساء.

وقال رمزي، في بيان له اليوم الإثنين، إنه يؤيد غلق الإنارة بالمساجد بعد كل صلاة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مع استخدام اللمبات الليد الموفرة لاستهلاك الكهرباء؛ خصوصًا أن استخدام اللمبات الليد وفر استهلاك الكهرباء بقيمة 9 مليارات جنيه خلال 9 سنوات، مشيدًا بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في هذا الصدد .

وأكد البرلماني أن الأهم في خطة الحكومة هو التنفيذ بكل حسم وقوة لهذه الخطة وتطبيق عقوبات حاسمة ضد كل مَن يخالفون هذه القرارات من أجل إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء؛ خصوصًا خلال هذه الفترة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الحرارة، مطالباً جميع المحافظين والقيادات المحلية من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى، بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

وتوجه رمزي بالشكر إلى الحكومة على استجابتها لاقتراحه الذي تقدم به لترشيد استهلاك الكهرباء، مطالباً مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية بترشيد الاستهلاك الكهربائي بداخلها وعدم إنارة هذه المؤسسات بعد أوقات العمل الرسمية إلا للضرورة القصوى التي تتطلب وجود بعض المسؤولين بها في فترات مسائية.