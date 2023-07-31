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مذكرة رسمية.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن جميع أعضائها المحبوسين احتياطيا

12:51 م الإثنين 31 يوليه 2023

نقابة الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن نقابة الصحفيين تقدمت بطلب رسمي لإخلاء سبيل جميع أعضائها المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي.
وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": وطلبت صدور عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا رأي، ونأمل ونتمنى ونناشد الجهات والأجهزة المعنية بالأمر سرعة الاستجابة لهذا الطلب.
وتابع: كما نطالب وبشدة وبوضوح شديدين ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية أن يتم إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي وكذلك العفو عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي.
واستطرد: على مصر أن تتخلص من هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.​

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نقابة الصحفيين طارق العوضي لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا

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