رسمياً.. الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وموعد التطبيق

كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، الاثنين، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وينشر مصراوي تباعا الجداول الكاملة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة.