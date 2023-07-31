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بالشوارع والمناطق.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة

12:45 م الإثنين 31 يوليه 2023
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    تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة (1)
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    تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة (7)
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كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وينشر مصراوي وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة.

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تخفيف أحمال الكهرباء محافظة القاهرة مجلس الوزراء انقطاع الكهرباء

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رسمياً.. الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وموعد التطبيق
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