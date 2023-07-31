انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

كتب- إسلام لطفي:

انطلقت النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، صباح اليوم الاثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

ويستهل المؤتمر فعالياته بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، والتي تتضمن استعراض الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

كما يناقش المؤتمر في نسخته الرابعة عددًا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي والاستثماري - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".