"التموين": شراء 150 ألف طن سكر خام برازيلي والاحتياطي يكفي حتى فبراير 2024

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، فقد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة، وأضافت أن الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.