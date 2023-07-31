الحوار الوطني.. مقرر المحور السياسي: علينا التمييز بين مفهوم الانتخابات والعملية الانتخابية



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، إنه يجب التمييز بين مفهوم الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة السياسية، موضحا أن العملية الانتخابية يقصد بها كل ما يتم منذ الدعوة للانتخابات وانتهاء بإعلان النتيجة.

وأضاف خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن العملية الانتخابية أوسع تضم الكثير من الأمور، والمشاركة السياسية هى نسبة المشاركين وعدد من لهم حق الانتخاب الذين يقررون الذهاب للتصويت.

ولفت إلى أن الانتخابات والعملية الانتخابية ينظمهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن الانتخابات وظيفتها إثبات الشرعية وهى آلية ديمقراطية تعطى لعضو المجلس التشريعى أو الرئيس وتكسبه الشرعية.

وتابع: بقدر سلامة وشفافية وصحة الانتخابات تكون شرعية الشخص المنتخب، اتفاق عام بين المشاركين أن القانون جيد وأن هناك ملاحظات أو اضافات حول بعضه ، الجزء الأكبر من المشاكل فى التنظيم و هذه مشاكل يمكن النظر فيها.

ونوه بأن الريفيين بصفة عامة هم أكثر كثافة حضور فى الانتخابات وعن الوعى السياسي والانضمام لحزب سياسي.

وقال: وهذا لا يأتي بإعلام ولكن بالاتصال المواجهى، آليات التجنيد السياسي هى الاقناع على أرض الواقع والمشاركة السياسية مرتبطة بشرعية النظام.