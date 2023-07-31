الحوار الوطني.. الحزب الناصري: المتهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يحق له الترشح للانتخابات
كتب- إسلام لطفي:
قال أسامة البدرشيني، ممثل الحزب الناصري، إن المتهرب من أداء الخدمة العسكرية أخطأ خطأين كبيرين وهو مانع أبدي من الترشح، لأن من يتهرب من هذه الخدمة فإنه خائن لوطنه.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن هناك بعض الجرائم الانتخابية التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار ويتم تغليظ العقوبات مثل إجبار المواطنين على التصويت بشكل أو بآخر سواء عن الترهيب أو الترغيب.
وتابع: هذه العملية التي شاهدناها في توجيه الناخبين عن طريق إعطاء هدايا أو عطايا، أدى إلى وجود بعض الذين لا يمثلون الجماهير ولا الشعب بشكل حقيقي.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبات يؤدي إلى تقليص عملية التداخل في توجيه الناخبين في اتجاه معين، مشددًا على أنه لا بد أن يكون الناخبين على قدر من الحرية في اتخاذ قرارهم نحو هذه الاستحقاقات الدستورية.
وطالب بإعطاء الحق للناخب للتصويت الإلكتروني مثلما يحدث في كل دول العالم.
سوق مصراوى
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
-
أفضل وأقوي مزيلات العرق للنساء لصيف منعش بخصم حتى 31%تفاصيل
-
تبدأ من 645 جنيها.. أسعار المراوح بالأسواق لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
تبدأ من 55 جنيها| أفضل ماكينات وقوالب صنع الآيس كريم بالمنزلتفاصيل
-
أفضل وأفخم عطور للرجال 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: