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الحوار الوطني.. الحزب الناصري: المتهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يحق له الترشح للانتخابات

04:00 ص الإثنين 31 يوليه 2023

الحوار الوطني

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كتب- إسلام لطفي:
قال أسامة البدرشيني، ممثل الحزب الناصري، إن المتهرب من أداء الخدمة العسكرية أخطأ خطأين كبيرين وهو مانع أبدي من الترشح، لأن من يتهرب من هذه الخدمة فإنه خائن لوطنه.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن هناك بعض الجرائم الانتخابية التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار ويتم تغليظ العقوبات مثل إجبار المواطنين على التصويت بشكل أو بآخر سواء عن الترهيب أو الترغيب.

وتابع: هذه العملية التي شاهدناها في توجيه الناخبين عن طريق إعطاء هدايا أو عطايا، أدى إلى وجود بعض الذين لا يمثلون الجماهير ولا الشعب بشكل حقيقي.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبات يؤدي إلى تقليص عملية التداخل في توجيه الناخبين في اتجاه معين، مشددًا على أنه لا بد أن يكون الناخبين على قدر من الحرية في اتخاذ قرارهم نحو هذه الاستحقاقات الدستورية.

وطالب بإعطاء الحق للناخب للتصويت الإلكتروني مثلما يحدث في كل دول العالم.

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الحوار الوطني الحزب الناصري أسامة البدرشيني الخدمة العسكرية

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