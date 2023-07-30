مصدر: عودة جثمان نجل حسن يوسف لمستشفى العلمين بعد عرضه على الطب الشرعي



كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر طبي بمستشفى العلمين النموذجي، إنه من المقرر استقبال جثمان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، بعد انتهاء عرضه على الطب الشرعي في الإسكندرية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر الانتظار لحين ظهور نتيجة تحليل الطب الشرعي، وبعدها سيتم تسليم أسرته تصريح الدفن وتسليم الجثمان.

وأشار إلى أن هذه إجراءات طبيعية لجهات التحقيق، في مثل تلك الحالات؛ للتأكد بشكل يقيني من سبب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية.

وسبق أن قال المصدر الطبي الذي أشرف على استقبال الشاب عبدالله حسن مصطفى، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الحالة وصلت إلى المستشفى في الساعات الأولى من يوم الأحد، حيث كان في حالة حرجة للغاية وتوفي في طريق وصوله للمستشفى.

وأضاف: "الوفاة طبيعية نتيجة الغرق ولا توجد أي شبهة جنائية، وبعد لحظات من وصوله للمستشفى تم إجراء إنعاش قلبي رئوي، لكن الوضع كان سيئ ومكنش فيه الروح".

وتابع المصدر: "يعتبر كان جاي متوفي، لكننا حاولنا إجراء إنعاش قلبي حتى التيقن من وفاته".

وبشأن حالة أسرته، أشار المصدر إلى أن والدته شمس البارودي وشقيقه كانوا مع الشاب لحظة دخوله المستشفى، ولا يزالون متواجدين إلى الآن في سياراتهم أمام المستشفى بانتظار تصريح الدفن.

وتابع: "تعاملوا بهدوء في البداية، لكن الصدمة كانت عنيفة عليهم".

عبدالله، الذي رحل عن عمر 35 عامًا، درس الطيران، قبل أن يتجه إلى دراسة الإعلام في جامعة بيروت، وهو الأصغر، والابن الرابع من بين أبناء الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وهم ناريمان، وعمر، و محمود.