مصر للطيران تُعدل مواعيد العمل الرسمية.. تعرف على التفاصيل



كتب - محمد عبيد:

اصدر المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تعليماته بتعديل مواعيد العمل الرسمية (الحضور والانصراف) للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعه لها بنظام الفترة الصباحية لتكون على النحو التالي ، موعد الحضـور الساعة ۷٫۳٠ صباحا ، وموعد الإنصراف الساعة ۲٫٣٠ عصرا .

وطالب زكريا في القرار الجديد أن يتم التنفيذ اعتباراً من ۲۰۲۳/۷/31 ولحين صدور تعليمات اخري ، وعلى جميع الجهات المختصه بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعه لها تنفيذه كل فيما يخصه .

وأشار زكريا الي أن شاغلي وظائف الخدمات المعاونة يكون موعد الحضور بالنسبه لهم الساعة ۷,00 صباحاً .