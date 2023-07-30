بعد اعتماد رئيس الوزراء.. إعلان جدول انقطاع الكهرباء بالمحافظات خلال ساعات -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية انتهت من إعداد خطة تخفيف الأحمال وتحديد مواعيد الانقطاعات عن كل منطقة، منوهًا بأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ترأس أمس اجتماعًا موسعًا ضم نائب الوزير وجميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة واستعراض كل خطة على حدة، مع تأكيد عدم الفصل أو التخفيف عن المناطق الاستراتيجية والمهمة والمستشفيات وأقسام ومراكز الشرطة.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد احتلت أولوية خلال الاجتماع؛ حيث وجه وزير الكهرباء بألا تزيد مدة الانقطاع على ساعة واحدة، وإن كان سيتم تطبيقها مساء لصعوبة الجو في الصباح بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بوجه خاص.

وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء سيقوم اليوم بعرض الخطة على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عنها غدًا الإثنين أو الثلاثاء بحد أقصى، على أن يبدأ تطبيقها فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قِبل مجلس الوزراء.