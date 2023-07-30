السكة الحديد: امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار بعض القطارات من اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وبيانها كالآتي:

أولا: تعديل تركيب بعض القطارات

- اعتبارا من يوم الأحد 30/7/2023 يتم تعديل تركيب قطار 955 سياحي (القاهرة / بورسعيد) ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالي.

- اعتبارا من يوم الإثنين 31/7/2023 يتم تعديل تركيب قطار (570 – 571) وقطار (572 – 573) سياحي (بورسعيد / الإسكندرية) والعكس ليكونا بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدولهما الحالية.

- اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 يتم تعديل تركيب قطار 186 سياحي (بورسعيد / سوهاج) ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالي على أن يعود بقطار 185 سياحي (سوهاج / بورسعيد) يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 بنفس التركيب وبنفس جدوله الحالي.

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 3/8/2023 يتم تعديل تركيب قطار 952 سياحي (بورسعيد / القاهرة) ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالي.

ثانيا: تعديل مواعيد بعض القطارات

يتم اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 31/7/2023 تعديل مواعيد القطارات الآتية:

- تعديل موعد قيام قطار 47 ركاب (طنطا / دمياط) ليقوم الساعة 4:45 صباحا بدلا من الساعة 05:00 صباحا.

- تعديل موعد قيام قطار 59 ركاب (طنطا / المنصورة) ليقوم الساعة 01:15 ظهرا بدلا من الساعة 01:00 ظهرا.

- تعديل موعد قيام قطار 611 ركاب (بنها / منوف) ليقوم الساعة 10:30 صباحا بدلا من الساعة 09:40 صباحا.

- تعديل موعد قيام قطار 613 ركاب (بنها / منوف) ليقوم الساعة 12:35 ظهرا بدلا من الساعة 12:05 ظهرا.

- تعديل موعد قيام قطار 612 ركاب (منوف / بنها) ليقوم الساعة 10:25 صباحا بدلا من الساعة 09:35 صباحا.

- تعديل موعد قيام قطار 614 ركاب (منوف / بنها) ليقوم الساعة 12:30 ظهرا بدلا من الساعة 12:00 ظهرا.

كما يتم اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 31/7/2023 امتداد مسير قطار 560 ركاب (شربين / قلين) إلى طنطا واختصار قطار 458 بمحطة قلين.​