أول رد من محافظة القاهرة على أنباء إزالة حدائق بـ"روكسي" لإنشاء جراج

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانا للرد على ما أثير بشأن إزالة حدائق بمنطقة روكسي.

وقال المحافظة، في بيان، قبل قليل، إنه إيماء إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عزم محافظة القاهرة إزالة حدائق بمنطقة روكسي لإنشاء جراج جديد، تؤكد المحافظة أن ما يتم بجراج روكسي هو استئناف لأعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700 سيارة.

وشددت المحافظة على أن أعمال إنشاء جراج روكسي لا تتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.

وتستهدف المحافظة من إنشاء جراج روكسي حل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات وإحداث سيولة مرورية في هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، فضلا عن استعادة الوجه الحضاري والجمالي لحي مصر الجديدة.