إجازة أيام الانتخابات وغرامة 500 جنيه.. مقترح جديد لمنسق الحوار الوطني -تفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة في العملية الانتخابية؛ والمقررة بـ500 جنيه، وذلك في ضوء دعم المشاركة من الجميع في العملية الانتخابية، قائلًا: "أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ500 جنيه".

جاء ذلك في كلمة رشوان بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، في ضوء جلسات المحور السياسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة في العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يقترح أيضًا أهمية تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم مَن يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن في عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم.

ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن مَن يمارس أية جريمة انتخابية لا بد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسي أو حقه الانتخابي، مطالبًا أيضًا بأهمية أن تتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام في المتابعة للعملية الانتخابية.

وطالب رشوان أيضًا بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش في الشارع، ووضع ضوابط خاصة مثلما يتم في أية عملية انتخابية.

وطالب رشوان بإعادة النظر في المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ خصوصًا في ما يتعلق بالمصريين بالخارج؛ والتي تعد إحدى المعضلات في أية عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن مصر لديها 10 ملايين؛ وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفًا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجيستي، ومن ثم لا بد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكتروني.