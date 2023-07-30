الحوار الوطني.. مقترح بزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية
كتب- إسلام لطفي:
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني تسبب في زخم سياسي ومجتمعي، منذ دعوة رئيس الجمهورية.
وأوضح أبو هميلة، خلال المشاركة في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يحتاج لوسائل جذب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، لاسيما أن المبلغ المقرر كغرامة لعدم المشاركة لم يطبق.
وأشار ممثل حزب الشعب الجمهوري إلى مقترح بتعديل الحد الأقصى للانتخابات في النظام الفردي بزيادة عن 500 ألف جنيه الموجودة حاليا في القانون وكذلك القائمة.
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