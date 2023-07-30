برلمانية تستغيث بالرئيس لوقف تحويل حديقة روكسي لمحلات تجارية: جريمة في حق السكان

كتب- نشأت علي:

توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بنداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لوقف قرار محافظ القاهرة بتحويل حديقة روكسي إلى محلات تجارية.

وقالت الجزار: فوجئنا خلال الساعات الماضية بكارثة وخبر صادم لأهالي مصر الجديدة بإعلان قرار محافظ القاهرة تحويل حديقة روكسي إلى محلات تجارية.

وتابعت النائبة: ليس لديَّ سوى سيادتك يا معالي الرئيس؛ لأستغيث بك، حيث إن دور الانعقاد الثالث قد انتهى وتوقفت معه الأدوات البرلمانية، وحتى لو دور الانعقاد مستمر فلن تستطيع الأدوات البرلمانية وقف أي قرار اتخذته السلطة التنفيذية؛ وهذا هو الواقع والحقيقة.

وأكدت الجزار أن "هذه الجريمة في حق سكان مصر الجديدة؛ بل في حق كل مصر، ولمعرفتك بأهمية البيئة والمساحات الخضراء والشجر؛ خصوصًا بعد استضافتك مؤتمر المناخ السابع والعشرين في مدينة شرم الشيخ، أمرت ومن قبل مبادرة اتحضر للأخضر، فلماذا الحكومة تسير في اتجاه معاكس لتوجهاتك؟".

وقالت النائبة: للأسف ما يحدث من قطع الأشجار وتبوير الحدائق مستمر؛ وهو يعارض توصياتك وتوصيات مؤتمر المناخ؛ فالأشجار والحدائق بمثابة رئة للمصريين، وباستئصال هذه الرئة ستزيد حرارة الجو وسيقل الأكسجين ويزيد التلوث وتزيد الأمراض الصدرية وارتفاع تكلفة فاتورة الصحة، مشيرة إلى أن محافظ القاهرة ليست لديه أية أفكار أو اقتراحات تعود على المحافظة بالنفع سوى بمشروعات فاشلة أهدرت المال العام كمشروع كايرو بايك والاستيلاء على الحدائق ملك الشعب وتحويلها لمحلات تجارية بهدف البيع لصالح خزينة المحافظة، وضرب مبادرة اتحضر الأخضر وتوصيات مؤتمر المناخ في الحائط.

وخاطبت الجزار رئيسَ الجمهورية، منوهةً بأن أهالي مصر الجديدة يستغيثون بكم وأنا معهم ضد قرار محافظ القاهرة، ولنا أمل في إصدار تعليماتك للحكومة بوقف التعدي فورًا وإلغاء قرار محافظ القاهرة وإصدار تعليمات صارمة بعدم المساس بأي مساحة خضراء أو قطع أشجار في مصرنا الحبيبة.