منسق الأمم المتحدة تكشف أهمية المؤتمر العالمي للسكان والتنمية

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - إسلام فاروق:

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يأتي في توقيت استراتيجي من التفكير العالمي، حيث إننا في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأكدت "بانوفا" أن المؤتمر يساهم في تسريع نتائج الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والبرامج والمبادرات الرائدة في مصر مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما أعربت عن سعادتها بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم إستراتيجية وطنية للصحة واستراتيجية وطنية محدثة للسكان والتنمية 2030، وقد شاركت الأمم المتحدة في تطوير كلتا الاستراتيجيتين وهي على استعداد لتعبئة خبراتها للشراكة مع الحكومة على تنفيذها.

ولفتت "بانوفا" إلى تطلع الأمم المتحدة إلى الشراكة مع الوزارة من أجل مؤتمر ناجح، والذي سيساهم في جدول الأعمال العالمي والإقليمي للصحة والسكان وسيوجه التعاون الاستراتيجي بين منظومة الأمم المتحدة ووزارة الصحة والسكان خلال الفترة القادمة.