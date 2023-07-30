"الإسكان": طرح محال تجارية للبيع في مزاد علني بـ3 مدن جديدة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (20م2 : 68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، مضيفاً أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وأن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 27/8/2023.

بدورها، قالت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندسة جيهان عمار، إنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2 : 101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.

من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة المهندس مصطفى هارب، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 67م2)، بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحا أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3/9/2023.

جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية بأجهزة المدن التي سيتم عقد المزادات بها.​