"سلامة الغذاء": تسجيل 7 منشآت غذائية ويجرى إدراج مصنع بالقائمة البيضاء خلال أسبوع

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 66 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويجرى إدراج مصنع واحد بالقائمة البيضاء.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في تقريره الأسبوعي الـ 25، عن الفترة من 22 إلى 28 يوليو الجاري، الصادر اليوم الأحد- أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغ 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 454 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وأضاف أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بلغ 3122 رسالة بواقع 155 ألف طن، تنوعت ما بين 450 صنفًا من الدقيق والخضر والفواكه الطازجة والمنتجات الغذائية المتنوعة من 123 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر، السودان وإيطاليا والسعودية.

وكشف التقرير عن أن ميناء سفاجا ما زال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 395 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 360 رسالة، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1270 رسالة بواقع 307 أطنان، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 152 صنفًا من القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا من 81 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، روسيا وأوكرانيا وأمريكا وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء عن أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الرابع على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 496 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بإجمالي 173 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 160 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 70 منتجًا و7 شركات، كما فحصت 956 منتجًا جديدًا، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1228 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و168 عينة لأغذية معدة للتصدير، و172 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 52 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 427 طلبًا.

وفي إطار التعاون المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي وتفعيل مفاهيم وأدوات التحول الرقمي في إدارة منظومة سلامة الغذاء، تم عقد ورشة عمل لمجموعة من العاملين بالهيئة تحت عنوان "الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي"، بحضور نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي المهندسة غادة لبيب.

وتناولت ورشة العمل التي أدارها حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالوزارة، مفهوم الإبداع التكنولوجي ومقوماته وعوائده على الأفراد والمؤسسات، مع عرض أبرز الحالات التطبيقية لاستخدام الإبداع التكنولوجي في عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المختلفة، واستهدفت الورشة تعزيز الثقافة الرقمية وزيادة المستوى المهاري التقني لموظفي الهيئة.

وتستكمل غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة المرور على عدد من المحافظات؛ لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي، وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، وتم القيام بـ 4 زيارات تفتيشية معلنة لمضارب الأرز، وتسجيل 3 مضارب أرز.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 70 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 22 فرعًا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1424 فرعًا لعدد 47 سلسة تجارية، وتم تسجيل 297 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 7 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 95 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة داخل محافظة المنوفية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 11 مأمورية لمخازن القطاع الخاص، ومأموريتين اثنتين للمواقع الجديدة لمخازن التغذية المدرسية، كما تم إعادة المرور والمعاينة لموقعين اثنين من مواقع مخازن التغذية المدرسية، وتم استيفاء موقعين اثنين ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 70 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات "البحيرة والإسكندرية والمنوفية والقاهرة والجيزة والشرقية، مقسمة ما بين 10 زيارات معلنة و3 زيارات غير معلنة.. كما تم حضور اجتماع اللجنة الفنية للألبان بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ لمناقشة أهم الملاحظات على تعديل مواصفة اللبن المعقم طويل العمر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 29 شكوى، وتم غلق 28 شكوى، ويجرى فحص شكوى واحدة.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 15 منشأة بمحافظة الوادي الجديد؛ للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 47 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وتم تسجيل فندق واحد لدى الهيئة واستوفى فندق واحد لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح إجمالي عدد الفنادق المستوفاة للاشتراطات 34 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات "القاهرة وأسيوط والجيزة والغربية"، وسجلت وحدتا طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 70 حملة تفتيشية على 300 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 31 ألف قطعة حلوى مدون عليها إنتاج أغسطس 2023، وتم تحرير محضر غش تجاري، وتم ضبط 600 كيلو جرام خل مغشوش، و620 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي على مادة مضافة غير مصرح بها، وتم ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم، كبدة، عصائر، مشروبات غازية، منتجات ألبان) تقدر كميتها بـ 200 كيلو جرام، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير 30 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 67 محضرًا وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية على أكثر من 115 منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1131 كيلوجرام منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (355 كيلوجرام مستلزمات إنتاج، 108 كيلوجرامات منتجات ألبان، 400 كيلوجرام مصنعات لحوم، 71 كيلوجرام مصنعات دجاج، 144 كيلوجرام مخللات متنوعة، 40 كيلوجرام حلويات، 13 كيلوجرام رنجة)، وتم إعدام جميع تلك المضبوطات، كما تم التحفظ على 50 كيلوجرام منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 52 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 91 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تظهر عليها علامات الفساد منها (أجبان مختلفة، مخبوزات، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس، مخللات) تجاوزت الـ 75 كيلو جرامًا، حيث تم إعدام 480 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية، قها).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.​