وزير الإسكان:3 سبتمبر تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بسوهاج الجديدة
القاهرة- أ ش أ:
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ يوم 3 وحتى 14 سبتمبر القادم، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانا، والسابق حجزها بالقرعات العلنية اليدوية وكذا الإلكترونية وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المهندس محمد عبدالله، في بيان، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1 : 50، يوم 3 سبتمبر والقطع من 51 : 99، يوم 4 من الشهر ذاته والقطع بالمنطقة الوسطى من 1 : 50، يوم 5 سبتمبر والقطع من 51 : 100، يوم 6 سبتمبر، ثم بقية القطع تباعا.
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