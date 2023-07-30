نائب وزير الصحة: الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية "غير منطقية"
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن التمكين الاقتصادي للمرأة على أولويات الحكومة المصرية لتحسين المؤشرات السكانية.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأوضح نائب وزير الصحة، أن الدول التي قررت فرض الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية، حدث بها مشكلات سكانية، أو سلوك مجتمعي غير سليم مثل الإجهاض.
وتابع: "الإجراءات السلبية غير مسموح بها لأنها ضد حقوق الإنسان والتفكير فيها غير منطقي".
وأوضح أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يستهدف الخروج بتوصيات تؤدي لتحسين خصائص السكان، مشددا على أن ملف السكان متشابك مع كافة مؤسسات الدولة.
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