وزير الصحة: مؤتمر السكان والتنمية فرصة ثمينة لعرض التحديات وسبل التغلب عليها

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يأتي لاستكمال مساعي مصر في إطار السكان والتنمية، بعد أن أطلقت مصر برنامجا طموحا تنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأوضح وزير الصحة أن المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجارب والتحديات والسبل الابتكارية للتغلب عليها محلياً ودوليا، كما يتضمن المؤتمر قضية مهمة تمثل تحديا لهذا الجيل والأجيال المقبلة، وهي قضية السكان وفرص التنمية.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية ليست معيارا لقوة أو ضعف الشعوب، إنما العبرة بالتعامل الأمثل معها.

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