"زراعة النواب" تطالب بتعميم سياسات "الغضبان" للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية



كتب- نشأت علي:

طالب النائب هشام الشعينى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتطبيق سياسات اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد بالتوسع فى زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجي.

وأكد أن تطبيق هذه السياسات سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والآرز والذرة وغيرها من المحاصيل الأخرى.

وقال "الشعيني": إنه يجب على الحكومة أن تسارع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن الأسعار المجزية والتي تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين قبل زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية بتوقيتات مناسبة حتى يقبل المزارع المصرى على زراعتها، مقترحاً على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمجلس المحافظين بحضور جميع الوزراء المختصين.

وقال البرلماني: إنه على سبيل المثال وبسبب عدم وضع سعر عادل ومجز لمحصول قصب السكر تسبب في عدم إقبال بعض مزارعي قصب السكر على زراعة محصول قصب السكر مشيرًا الى أن ذلك تسبب في أن مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا لم يعمل إلا 11 يوماً فقط.