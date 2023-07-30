عوالم نجيب محفوظ القصصية.. في العدد الجديد من "الثقافة الجديدة"



كتب- محمد شاكر

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد أغسطس 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الذي كتب افتتاحية العدد بعنوان: "تحية واجبة لأخبار الأدب"، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على بدء صدورها.

نقرأ في هذا العدد: بورتريهًا بعنوان: "أحمد عبد الجبار يبتسم للشعر كأنه سحابة"، كتبه عبد الرحيم يوسف، ويحاور عمرو الرديني الكاتب عمرو البيومي الذي يقول: "صخب القاهرة لا يلائمني"، ويستكمل الكاتب محمد جبريل بابه بمقال عنوانه: "السرد العربي والهوية الجديدة". ويكتب محمد خلف وجهة نظر بعنوان: "برنامج الموت".

وقد أعدت المجلة ملفًا عن الشاعر الراحل محمود قرني بعنوان: "محمود قرني الذي قتله وضوحه"، كتب فيه كل من: صابر رشدي مقالًا بعنوان: "المحارب"، وعبد الرحمن مقلد "محمود قرني يطبق بيده على فم هانز برجر"، سعد القرش "الشاعر العارف"، نجاة علي "عن الشاعر وحلم تغيير العالم".

أما ملف العدد الرئيس فقد جاء بعنوان: "رحلة في عوالم نجيب محفوظ القصصية"، أعده: مصطفى بيومي، رسوم: سمير عبد الغني.

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: أحمد النوبي، نيللي عبد العزيز، علي حامد، طارق عبد الفتاح، محمود حسانين، خليل الجيزاوي، سمير فوزي، محمد فيض خالد، كرم الصباغ، عباس ثائر، البهاء حسين، إيمان أحمد يوسف، خلود المعصراوي رشا زقيزق، حسام العقدة، محمد محمدين، شادي عبد العزيز، أحمد عبد التواب علي.

وفي الكتب نقرأ مجموعة من المقالات المختارة حول الإصدارات الجديدة، فكتب رامي هلال "تداخل العوالم بين الحقيقة والخيال في سبع عربات مسافرة"، أحمد الصغير "التدوين الشعري للحروب في قصائد فرت من الحرب"، بهاء حسب الله "جدلية المفارقة وصناعة الشخصية في سنوات الحرب والحظ"، سعيد أحمد أبو ضيف "المترجمة عاشقة نجيب محفوظ"، مصطفى جوهر "جدلية الزمان والمكان في سيرة شاعر الربابة"، وفوزي خضر "الموسيقى في منسأة رشا زقيزق". وكتب أحمد حمدينو محمد دراسة بعنوان "القصة الشاعرة بين فنيات البناء وعوامل التجديد".

وفي الترجمة نقرأ: ميلان كونديرا الذي أخرج صرخة المنسيين إلى العلن" لنصر عبد الرحمن، "كونديرا.. خفة الروائي التي لا تحتمل" لمجدي عبد المجيد خاطر، "جان كلو فان ريجكيغم: التاريخ أعظم معلم للبشرية"، حوار: دانييل بالانتاين – ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، "مو يان: الكاتب ليس أفضل من عامة الشعب" ترجمة: ميرا أحمد، "كيف أصبح للشعر الأمريكي شأن جديد" ترجمة وإعداد: محمد زين العابدين، استعادة "المازني.. مترجم بلغة وروح شاعر" لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2، التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "قبل الخروج.. جماليات التشوه وتدمير الحقائق" لمحمد علام، "محمد أبو العلا السلاموني.. حارس الهوية المصرية" لعبد الكريم الحجراوي، "اقتباس غادة الكاميليا في الكوميديا" لوليد الخشاب، "قراءة سيسو ثقافية في أغاني المهرجانات" لمحمود عبد الباري تهامي، "الطاقة الروحية في أعمال الفنان فرغلي عبد الحفيظ" لسعد العبد.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، د. محمد عبد الباسط عيد، د. هشام زغلول، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.