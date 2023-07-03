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شربته وانا بعيط.. نهاد أبو القمصان: كوباية الشاي في الساحل الشمالي بـ 150 جنيها

11:03 م الإثنين 03 يوليو 2023

نهاد أبو القمصان

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت نهاد أبو القمصان المحامية والناشطة الحقوقية: إن الأسعار في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن هناك مثل يوناني مشهور بيقول "لما تدخل حلبة الرقص أرقص" ودة معناه أن حضرتك يا تقعدوا في مجتمع أنتو منسجمين معاه يا متروحوش أصلا.

وأضافت في فيديو على موقع "تيك توك": "في ناس كتيرة تدخل مجتمعات شايفة انها هتفطس علشان تدخلها ولما تدخل يقعدوا يصوتوا".

وسخرت "أبو القمصان" من أسعار الشاي قائلة: إمبارح أصحابي عزموني على مكان بالساحل الشرير جميلة وزحمة جدًا، وبصيت على منيو المكان لقيت الشاي بـ 150 جنيها، والصراحة كنت عاوزة شاي بـ لبن فخوفت إن سعره يوصل لـ 1500 جنيه وقعدت أشرب الشاي وأنا بعيط".

وقالت: الناس إلى بتشتكي من أسعار الساحل الشمالي متروحش أو متشتكيش من الأسعار، لأن أصحاب العقارات بالساحل شارينها بـ 50 أو 100 مليون جنيه، فمش هيفرق معاه 150 جنيه".

@nehadabolkomsan فى الساحل الشرير كوباية الشاى ب ١٥٠ جنية😁😁 #حكايات_نهاد #نهاد_أبوالقمصان #الساحل_الشمالي #الساحل_الطيب_و_الساحل_الشرير #ترند_تيك_توك ♬ original sound - Nehad Abolkomsan

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الساحل الشمالي الأسعار سعر الشاي نهاد أبوالقمصان جوري بكر

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