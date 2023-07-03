ضبط ٤٦٠ عبوة سجائر إلكترونية مع راكب قادم من فرنسا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من عبوات الشيش الإلكترونية مع راكب أجنبي من أصل مصري فور وصوله من العاصمة الفرنسية باريس، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف أحمد حمدي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبدالعزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، وكلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ محمود مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية بلغ عددها ٤٦٠ عبوة.

أمر مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٠ ضد الراكب، وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.