ترى النور قريبًا.. أحدث صور لمحطة مترو إمبابة بالخط الثالث
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لمحطة أمبابة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.
وكتبت الصفحة في منشور لها: "محطة امبابه بالخط الثالث لمترو الانفاق قريباً تري النور"
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