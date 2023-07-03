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ترى النور قريبًا.. أحدث صور لمحطة مترو إمبابة بالخط الثالث

08:46 م الإثنين 03 يوليه 2023

محطة مترو إمبابة بالخط الثالث

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لمحطة أمبابة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكتبت الصفحة في منشور لها: "محطة امبابه بالخط الثالث لمترو الانفاق قريباً تري النور"

سوق مصراوى

محطة مترو إمبابة مترو الخط الثالث امبابة

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