ترى النور قريبًا.. أحدث صور لمحطة مترو إمبابة بالخط الثالث

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لمحطة أمبابة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكتبت الصفحة في منشور لها: "محطة امبابه بالخط الثالث لمترو الانفاق قريباً تري النور"