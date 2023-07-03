سوزان حرفي لـ"مصراوي": كتلة الحوار تقدم حلولًا واقعية.. ومستمرون بالحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

قالت الإعلامية سوزان حرفي، عضو أمانة كتلة الحوار: إن الكتلة بعد تشكيلها تسير وفق مسارين، يتمثل أولها في استكمال مسيرة الحوار الوطني من خلال كل اللجان والمحاور، خاصة في ظل وجود شخصيات تغطي محاور الموجودة "سياسي واقتصادي ومجتمعي".

وأضافت لـ"مصراوي": لدينا رؤية نحاول التعبير عنها، ونسقطها على برامج نقدمها كبدائل داخل الحوار، والمشاركة تكون إيجابية، ولا نقول إننا مجرد سياسيين ولكن لدينا من الحلول والبدائل حتى نكون قادرين على المشاركة في الإدارة ويكون هناك بدائل أخرى.

وتابعت: المحور الثاني هو تعزيز هذه الكتلة حتى يكون لها ثقل والحفاظ على الزخم وزيادته في توسيع الدائرة والحفاظ على رؤيتنا وتوجهاتنا والمستوى ذاته من الأعضاء الموجودين داخلها.

وأشارت إلى أن الكتلة تضم العديد من الأكاديميين ونواب الوزراء السابقين ومحافظين سابقين وسياسيين ممن وجدوا أن الكتلة تعبر عن مواقفهم.

ولفتت إلى أنه يوجد من الكفاءات الفنية والأكاديمية والسياسية التي تجعل لديهم بعد طرح الآراء بدائل واقعية ينطلقون منها حتى يمكن تقديم الحلول.

وأوضحت أنه انضم للكتلة عدد كبير من القامات على مستوى الأطباء مثل الدكتور هاني الناظر وعادل زيدان وحسام علي، ورئيس الكتلة الدكتور باسل عادل البرلماني السابق.