"خطة النواب" تناقش قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
كتب- نشأت علي:
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صباح الأربعاء، بمبنى المجمع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
كما تناقش اللجنة، في اجتماع لها الخميس المقبل قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
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