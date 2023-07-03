محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

الجيزة- أ ش أ:

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم توصيل لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

كما شدد على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وثمن المحافظ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين في القرى والمراكز، مشيراً إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من ائمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين ، كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.​