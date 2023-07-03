اقتراح برلماني بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور الزراعية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وقالت البرلمانية، إنها تقدمت بالإقتراح بناءً على الشكاوى والمقترحات التي تم الإستماع لها من المزارعين بعدم وجود رقابة فعلية تؤمن المزارع المصري من الغش التجاري فى الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وطالبت، بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية ومنح التراخيص اللازمة لتداول بيعها والرقابة على أسعارها وصلاحيتها حيث تقوم اللجنة بوضع قائمة تحديث سنويًا بأسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور كما يوجد بالدول المتقدمة زراعياً.