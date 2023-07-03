"سند الخير" و"فرحة رمضان" و"كتف في كتف".. تفاصيل مبادرات توفير السلع بأسعار مخفضة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأُسر الأكثر احتياجًا؛ خصوصًا في القرى الفقيرة والمناطق الشعبية، وجدت اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن منذ توليه مقاليد حكم البلاد، انحيازه للمواطن المصري البسيط أولًا، وتقديم كل أوجه الدعم له؛ لإحداث نقلة نوعية في دعم الخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا .

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بملف ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأُسر الأكثر احتياجاً خلال السنوات التسع الماضية من رئاسة الرئيس السيسي للبلاد وبفضل ثورة 30 يونيو المجيدة ومبادئها؛ حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بحياة محدودي الدخل والتخفيف على الأُسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، تزامنًا مع توجه الدولة نحو تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة "سند الخير" في 31 مارس 2022؛ بهدف بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية لخدمة الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بـ(18) محافظة كمرحلة أولى؛ وهي محافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- كفر الشيخ- الدقهلية- الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بني سويف- الغربية- شمال سيناء)؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين، خصوصًا بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية، مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وحققت سيارات مبادرة "سند الخير" التي تجوب المحافظات نجاحًا كبيرًا في حجم مبيعات السلع الغذائية المقدمة من خلال المبادرة؛ حيث بلغ حجم مبيعاتها منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى الأسبوع الستين نحو 310 ملايين جنيه؛ مما أسهم في تحقق نجاح كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية؛ مما أسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

واستعرض وزير التنمية المحلية جهود مبادرتي "فرحة رمضان" و"كتف في كتف" اللتين تم تنفيذهما في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنموي لتحسين جودة حياة المواطنين؛ خصوصًا في القرى الأكثر احتياجاً، ولتنسيق جهود الطرفين في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة استراتيجياتها الوطنية؛ سعياً لضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة قامت من جانبها بالتعاون والتنسيق مع عدد 25 محافظة لتوفير الأماكن التي تسهم بتسهيل مهام فعاليات مبادرة "فرحة رمضان" من (مراكز شباب- أرض فضاء- وحدات محلية- ساحات) والتي تهدف إلى توفير الخيم الرمضانية لأهالينا بالمحافظات المصرية من أول شهر رمضان حتى نهاية الشهر، مؤكدًا أن المبادرة نجحت في تقديم 37600 وجبة يوميًّا، من خلال إقامة خيمة رمضانية رئيسية بكل محافظة تقدم 700 وجبة يوميًّا، وكذلك ثلاث موائد في المراكز الأشد احتياجاً بالمحافظة، على أن يكون عدد المائدة الواحدة 250 وجبة يومياً؛ بمعدل 750 وجبة يومياً، وأيضاً تم توصيل الوجبات إلى المنازل لأصحاب الهمم وكبار السن يوميًّا بعدد 150 وجبة يوميًّا .

وتمت إقامة احتفالية تعبئة كرتونة رمضان عبر مبادرة " كتف في كتف" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توفير الدعم لأهالينا بالمحافظات، حيث نجحت المبادرة في تجهيز وتوزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة طعام في شهر رمضان، وقامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع عدد 16 محافظة لتوفير الأماكن التي تسهم في تسهيل مهام الفاعلية؛ من حيث سهولة دخول وخروج السيارات المحملة بالمواد الغذائية والمتطوعين من (ملاعب- استاد- صالة مغطاة) في يوم التعبئة الموافق 10/3/2023، وتم التنسيق مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة بشأن التعبئة باستاد القاهرة الدولي بطلب توفير عدد (10) أوتوبيسات لتسهيل مهمة نقل المتطوعين والمشاركين بالفاعلية، بالإضافة إلى أنه تم الدفع بـ(17) أوتوبيسًا من محافظات (سوهاج- أسيوط- الدقهلية)؛ لدعم نقل المتطوعين إلى استاد القاهرة الدولي.

وقامت وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظات؛ لتمكينهم اقتصاديًّا وتوفير دخل ثابت لهم من خلال تقديم حلول مستدامة ومتكاملة، وكذا دعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًّا؛ خصوصًا في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم السماح وفقًا للبروتوكول بإقامة حفلات لأبطال التحدي من "ذوي الهمم" والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية ومنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك مجاناً.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في سبيل دعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة؛ لتمكينهم في مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ، ودعم كل المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية؛ خصوصًا بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ويصدر توجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بالدولة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية وكذا نشر الوعي بحقوقهم .