الإسكان تطرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة في 3 مدن جديدة والسداد بالدولار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قطعتي أرض استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة للمستثمرين، على أن يكون السداد بالدولار الأمريكي.

وجاءت القطعة الأولى بمنطقة شمال مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات، بمساحة 73 فدانا بنشاط مجتمع عمراني متكامل.

- مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

- أن تكون آلية السداد، استكمال نسبة السداد حتى 20% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وهي عبارة عن 5% يتم سداداها مع تقديم الطلب بجانب 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

أما القطعة الثانية بغرب مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 627.34 فدان بنشاط مجتمع عمراني متكامل، ومن المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

- وتكون آلية السداد، حيث يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وهي عبارة عن 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب + 5 % تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 16 قسطا نصف سنوي متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

مدينة 6 أكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر تم طرح قطعة أرض رقم 2 من حصة الهيئة بحوض 19 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 680,400 متر مربع تمثل ما يعادل 162 فدان بنشاط عمرانى متكامل.

ووصل سعر المتر التقديري بالجنية المصري 2000 جنيه.

وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 15% من إجمالي مساحة قطعة الأرض و تشمل السكان والخدمات.

وألا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة عن 40% للفيلات المنفصلة، و45% للفيلات المتصلة والشبة متصلة والنماذج السكنية والفيلات الرباعية.

مدينة دمياط الجديدة:

الموقع المقترح في مدينة دمياط الجديدة، لإقامة نشاط تجاري إداري سكني، بمساحة 22660.49 متر مربع بمساحة حوالي 5.5 فدان، شمال الحي الخامس أمام مركز الخدمات الرئيسي، بواجهتين على شارع رئيسي وبالقرب من نادي وادي دجلة وجامعة دمياط.

ووصل سعر المتر التقديري بالجنية المصري 13355.