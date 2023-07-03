تدهور وظائف الكلى.. تحذير من خطورة الإفراط في تناول المسكنات

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة، ومنها تدهور وظائف الكلى.

وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف من قبل الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناولها. ​​

وحذرت أيضاً من استخدام المسكنات – التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من ١٠ أيام لتخفيف الألم، أو لمدة ٣ أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

وطالبت في بيان اليوم، بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاماً، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد. ​​

كما يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يومياً؛ لتصبح من ستة لثمانية أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​

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