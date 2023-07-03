برلماني: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من مصير مظلم

كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن بيان 3 يوليو أنقذ مصر من الدخول في مخطط الفوضى، التي حاولت الجماعه الإرهابية فرضه على المصريين وسيناريو استخدام العنف ضد المواطنين الأبرياء الذي نزلوا للشوارع للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.



وأضاف، أنه في الوقت الذي نزل فيه المواطنين للشوارع ليعلنوا عن ثورتهم الشعبية السلمية، ومواجهة الجماعه الإرهابية لتلك الثورة السلمية بالعنف، أراد الله أن ينقذ مصر من مصير مظلم، وجاء البيان الذى ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقتها، ليعلن وقوف القوات المسلحة بجوار الشعب المصري والمواطن الذي نزل الميدان مطالبًا برحيل نظام الإخوان، واستشعر المصريين بانتصار إرادتهم ورغبتهم على حكم جماعة الإخوان، الذي أرهق الأمة لمدة عام كامل.

وأكد البرلماني، أن بيان 3 يوليو أثلج صدور المواطنين واستشعروا جميعا أن الشعب والجيش في رباط ليوم الدين وأن مصر للمصريين وأنهم استطاعوا الحفاظ على هويتهم.