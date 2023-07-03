لمدة شهر.. بدء سداد القسط العاشر لشقق سكن لكل المصريين 1 بدون غرامات

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كتب- محمد عبدالناصر:.

يستمر المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية، سواء لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو شقق متوسطى الدخل.

ويصل عدد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين 1 لـ12 قسط تم سداد 9 أقساط، وخلال الشهر الحالي من 1 يوليو وحتى 31 يوليو يتم سداد القسط العاشر لشقق محدودي ومتوسطي الدخل.

أما آخر قسطين في هذه المشروعات وهما القسط الحادي عشر يوم 1 أكتوبر 2023، والقسط الثاني عشر والأخير يوم 1 يناير 2024.

وتختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

1- شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

2- شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

3- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

4- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

5- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.