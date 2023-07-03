لا تتجاوز الـ 20 ألف دولار.. تعرف على خطوات حجز طائرة لرحلة خاصة

كتب- محمد عبيد:

يبحث العديد من النجوم والمشاهير والفرق الرياضية في الفترة الأخيرة، عن خطوات حجزة طائرة خاصة التي أصبحت موضة لكثير من المشاهير والنجوم واستعراضهم لصورهم داخل الطائرات الخاصة على صفحات مواقع الانستجرام.

ويتسأل الجميع كيف يتم حجز رحلة خاصة وكم تكلفتها؟ وهل يتم تقديم وجبات أو خدمات غير الرحلات العادية.

ويوضح "مصراوي" كافة التفاصيل الخاصة بالرحلات بداية من تعاقد المسافر مع شركة الطيران وحتى إقلاع الطائرة.

أوضحت مصادر، باحدي كبرى شركات الطيران بمطار القاهرة الدولي، أن كل شركات الطيران تحرص على تواجد إدارة مخصصة للرحلات الخاصة، يكون مهمتها لقاء المسافر أو مدير أعماله ومعرفة كل المعلومات الخاصة بالرحلة ومواعيد الإقلاع والهبوط والخدمات التي يرغب في الحصول عليها خلال الرحلة مثل اختيار صالة السفر ما بين خاصة مثل صالة 4 بالمطار أو من مباني الركاب العادية، وكذلك عدد الوجبات وأنواعه من داخل قائمة الطعام وكذلك العصائر وأي متطلبات إضافية حسب أعداد الركاب.

وأشارت المصادر، الي انه بعد لقاء المسافر أو مندوبه وتحديد كل التفاصيل يتم تقدير سعر الرحلة وذلك وفقًا لحجم المسافة التي تقطعها الطائرة ورسوم الخدمة والهبوط والإيواء بالمطار المراد الوصول إليه.

وكذلك حساب ما إذا كانت سوف تنتظر الطائرة بالمطار أم سوف تعود بعد إيصال المسافر، وكذلك نوعية الوجبات المختارة وعددها ونوعية العصائر، ويكون الحساب بالدولار ويقوم العميل بدفع في رقم حساب الشركة وتوريد الإيصال، إلا أن هناك استثناءات لبعض الجهات والأندية التابعة للدولة والتي تشارك في البطولات الأفريقية وتقوم بدفع المبالغ بما يوازي الدولار وذلك تسهيلا عليهم.

وتابعت المصادر ان إيجار الطائرات الكبيرة المستخدمة مع الفرق والمنتخبات يختلف كليا عن إيجار الطائرات الصغيرة التي يستخدمها النجوم، بل التكلفة للطائرات الصغير ذات الـ 6 مقاعد إلى 12 مقعدا لا تتجاوز الـ 20 ألف دولار في اقصى الرحلات داخل الشرق الأوسط، لكن تكلفة الرحلات بالطائرات الكبيرة هذا الرقم قد يكون أول الأسعار التي تبدا بها الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التي يتم تقديمها.

وأضافت المصادر، ان من أطرف الطلبات التي قابلت الشركة طلب أمير عربي ان تكون الوجبة بها لحوم "ضأن"، وتابع تم توفيرها له ولمرافقيه أثناء الرحلة، كذلك قيام نادي شهير مملوك لرجل أعمال عربي الجنسية طلب وجبات سمك وجمبري وعصائر طبيعية، بينما قطبي الكرة المصرية ليس لهم أي طلبت خاصة في الوجبات.