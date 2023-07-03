"أون لاين".. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

كتب- محمد صلاح:

يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات التقليدية القديمة «الميكانيكية ذات القرص»، البالغ عددها 38 مليون مشترك، عن الطرق والآليات التي وفَّرتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء، خاصة بعد تطبيق وزارة الكهرباء الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء لعام 2021-2022.

وحددت الوزارة خدمات متعددة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني ، ومنها الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو باسم المشترك.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2023 أون لاين التى يتم تحصيلها فى "يوليو" من خلال زيارة موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 202،وإتباع الخطوات التي حددتها الوزارة وجاءت كالتالي:-

تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من هنا.

- اختيار المنصة الموحدة الخدمات.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير.

- اضغط على طلب جديد.

- سجل الدخول.

تحديد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

-إدخال الإسم ورقم العداد.

- اضغط على استعلام تظهر قيمة الفاتورة.

إنشاء حساب على منصة الكهرباء الموحدة.

ولمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء،لابد من إنشاء حساب على المنصة الموحدة للكهرباء وخاصة من ليس لدهم حساب موجود بالفعل.

ويمكن إنشاء حساب على منصة الكهرباء الموحدة والدخول بإسم المستخدم ورقم الهاتف، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد