"نور بيتك ببلاش" .. كيفية عمل الطاقة الشمسية للمنازل



أكد الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الطاقة الشمسية مناسبة لمصر صيفا وشتاء، ومناسبة للفرد والدولة.

وقال نعمان: يستهلك الفرد طاقته في النهار من الشمس وفي الليل يعتمد على محطات الدولة وهو ما يوفر للدولة، مشيرا غلى أن كيلو الطاقة من الشمس يتكلف 2 سنت.

وأضاف: البنوك تشارك وتشجع الأفراد في محطات الطاقة الشمسة ويمكن أن توفر الكثير ويتم سداد ثمنها خلال 8 سنوات ويكون البنك هو الضامن للمشروع.