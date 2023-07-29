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"نور بيتك ببلاش" .. كيفية عمل الطاقة الشمسية للمنازل

11:58 م السبت 29 يوليو 2023

كيفية عمل الطاقة الشمسية للمنازل

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أكد الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الطاقة الشمسية مناسبة لمصر صيفا وشتاء، ومناسبة للفرد والدولة.

وقال نعمان: يستهلك الفرد طاقته في النهار من الشمس وفي الليل يعتمد على محطات الدولة وهو ما يوفر للدولة، مشيرا غلى أن كيلو الطاقة من الشمس يتكلف 2 سنت.

وأضاف: البنوك تشارك وتشجع الأفراد في محطات الطاقة الشمسة ويمكن أن توفر الكثير ويتم سداد ثمنها خلال 8 سنوات ويكون البنك هو الضامن للمشروع.

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إضاءة المنازل الطاقة الشمسية سامح نعمان

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