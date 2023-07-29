الأسوأ لم يأتِ.. تصريحات عاجلة من الحكومة عن أزمة انقطاع الكهرباء- فيديو
كتب- محمد شاكر:
أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن أسوأ سيناريو لأزمة تخفيف الأحمال الكهربائية، أن تمتد إلى أول أسبوعين من شهر سبتمبر، بحيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها ويستمر الضغط على الغازوالوقود الموه للمحطات ووبالتالي تمتد تخفيف الأحمال إلى أول أسبوعين من شهر سبتمبر، وهذا هو أسوأ سيناريو.
وأضاف: تخفيف الأحمال سيستمر طوال شهر أغسطس، إلا إذا تحسنت احوال الطقس، وبالتالي يتم تخفيف الضغط على المازوت، مشيرا إلى أن الوضع مختلف هذا العام عن العام الماضي، لأن الحرارة لم تكن مستمرة طوال الوقت.
ولفت إلى أن تخفيف الأحمال لمصانع الأسمدة وما يصاحبه من تخفيض، أمر تعلمه وزارة البترول، ولكن أسوأ سيناريو هو أن تمتد الأزمة إلى بداية شهر سبتمبر.
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