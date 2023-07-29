إحباط محاولة تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان بمطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات زراعة الأسنان مع راكبة مصرية فور وصولها من دولة الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، استوقف احمد عطالله مأمور الجمرك احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندسة ميار أسامة مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

وكلف وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ فادي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا مما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات زراعة الأسنان وسط الملابس بالحقائب، بلغت كمية المضبوطات ٢٥٣ عبوة.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٦ ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.