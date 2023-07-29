استجابة لدعوة الرئيس.. الحوار الوطني يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم الخميس المقبل
كتب- إسلام لطفي:
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، يوم الخميس الموافق 3 اغسطس 2023، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وذكر مجلس الحوار الوطني، أنه سيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع القانون حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
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