صوره وابعت لنا.. توجيه مهم من الشركة القابضة بشأن أكشاك الكهرباء
كتب- محمد شاكر:
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن أكشاك الكهرباء هي مصدر توزيع الكهرباء في المناطق والأحياء.
وقالت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه الأكشاك تحتوي على تيار كهربي قوي قد تصل خطورته للموت إذا تعرض أي شخص للمسه".
وأضافت: "في بعض الأحيان يقوم البعض بالعبث في أكشاك الكهرباء وفتحها وتركها مفتوحة، وقد يؤدي ذلك لانقطاع الكهرباء وتلف الممتلكات، وفي حالة وجود كشك كهرباء مفتوح صوره وابعتلنا المكان هيتم التعامل فورًا، حتى نتجنب مخاطر الأكشاك المفتوحة".
وختمت الشركة: "إذا كنت تحتاج تفاصيل ومعلومات أكثر؛ اسألنا وهنجاوبك على تفاصيل كل المعلومات، فقط من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر":
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