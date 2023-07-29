وزير النقل: ندرب العمال في القطاع النهري حتى نصل إلى تشغيل محطاتنا بأنفسنا



كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه مشروع تطوير ميناء السخنة، وفر ٢٠٠ ألف وظيفة، مضيفًا: تتمثل في مهن وحرف إنشاءات وهي ميسرة لدينا، حيث ولديهم خبرة في مشروعات مماثلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة النقل، اليوم السبت، على هامش فاعليات تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية: حرف تشغيل الميناء من مرشد وبحار والمخلِّصين سواء في الجمارك أو الأشغال البحرية أو غيرها، فلدينا عجز فيها، لأننا بعد ١٠ سنوات يكون لدينا ٣ أضعاف الأرصفة ومن ثم نحتاج ٣ أضعاف العمالة التي تعمل في الموانئ.

وتابع: دخول التكنولوجيا وعصر المحطات الآلية مهم، حيث إن الشاحنة قد تعمل من غرفة التحكم والبوابات تعمل إلكتروني ويقلل العمالة، ولكن ندرب العمالة في المؤسسات المتخصصة وكليات الهندسة ولا يوجد مانع أن نتعلم من أصدقائنا الصينيين أو الفرنسيين أو في ألمانيا الذين يعملون معنا في محطاتنا وهم يساعدوننا

ولدينا بعثات للتدريب في الخارج في الوقت الحالي وندرب كل من يعمل في قطاع النهري، حتى نصل إلى تشغيل محطاتنا بأنفسنا.