وزير النقل: نسعى لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه عندما فكرت مصر في تطوير ميناء السخنة، كان في إطار خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية حتى تخلق ممرات لوجستية للربط مع مناطق الإنتاج مع موانئ التصدير بوسيلة مواصلات وتفضل أن تكون سكك حديدية وخاصة الكهربائي منه، حيث سيصل إلى ميناء الإسكندرية أو الدخيلة أو الماكس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة النقل، اليوم السبت، على هامش فاعليات تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستويات العالم وهو هاتشيسون العالمية، أن ممر السخنة إسكندرية اللوجيستي الذي يريط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ويربط بينهما القطار السريع ويربطهما بالجمهورية قطار الديزل مرورًا بكل الموانئ الجافة مثل العاشر من رمضان.

وتابع: سنصل بمصر وأيادٍ وسواعد المصريين وبمشاركة المتعاونين في العالم، إلى مركز للتجارة العالمية، وممر لوجستي يستند على ميناء وميناء جاف وسكك حديدية ويكون لدينا تحالفات عالمية ترتكز على مشغل عالمي.