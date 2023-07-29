رئيسة وزراء صربيا تلتقي رئيس مجلس النواب
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كتب- نشأت علي:
توجهت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إلى مقر إقامة، المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين.
وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس مجلس النواب، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، وايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي، كما شارك رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي اُقيمت لتدشين "شارع مصر" بالعاصمة الصربية بلجراد.
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