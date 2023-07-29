غدًا.. الأزهر يكرم الطلاب الفائزين في المرحلة النهائية بـ "تحدي القراءة العربي"

القاهرة- أ ش أ:

ينظم الأزهر الشريف غدًا الأحد، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة، بالتعاون مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد العالمية" بحضور وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، وسفيرة دولة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية الدكتور عبد الكريم العلماء، ولفيف من قيادات الأزهر، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويتضمن الحفل، كلمات لوكيل الأزهر وسفيرة الإمارات والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعرض فيديو تعريفي لمسابقة تحدى القراءة العربي، وفقرات إنشاد لطلاب وطالبات الأزهر، كما سيتم الإعلان عن الفائز بمشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر ضمن الحفل، وتكريم الطلاب الفائزين (العشرة الأوائل- وأوائل أصحاب ذوي الهمم).

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من مليوني طالب وطالبة (2068650) و(5100) طالب وطالبة من ذوي الهمم من (9516) معهدًا، وأشرف عليهم (7900) معلمٍ ومعلمةٍ.

وتعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكزَ متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بدولة الإمارات العربية الشقيقة.​