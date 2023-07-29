برلماني: مخرجات القمة الإفريقية الروسية تبلور نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب

كتب- نشأت علي:

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح القمة الروسية – الإفريقية في اعتماد خطة عمل مشتركة حتى عام 2026، خطوة إيجابية نحو تعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، في ظل تبني حزمة من الوثائق المشتركة والتعاون على المدى البعيد، والالتزام ببلورة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

وقال "فرج"، إن القمة "الروسية – الإفريقية" نجحت في الوصول إلى اتفاق من أجل العمل في مجلس الأمن، على تخفيض وتخفيف العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية، المفروضة على الدول الإفريقية، وهو ما يساهم في دعم مسارات التنمية لهذه الدول، وتفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي، بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من بين مخرجات القمة اتجاه الشركات الروسية نحو نقل التكنولوجيا في الإدارة العامة والقطاع المصرفي إلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على "أساس تجاري ومجاني"، وهو إجراء شديد الأهمية في ظل ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب، في ظل الصراع المحتدم مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.​